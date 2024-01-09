Gastrit ve ülseri tedavi ediyor. Saç dökülmesine iyi geliyor. Mucize besin ortaya çıktı

Kanserden mide sorunlarına kadar pek çok hastalığa şifa olduğu söylenen kudret narı, Kütahya pazarlarında satıldığı biliniyor.

Sarı-turuncu renkli, pütürlü kabuklu ve kırmızı taneli bu meyve, pazar tezgahlarının gözdesi haline gelmiştir.

KUDRET NARININ FAYDALARI

-Cilt hastalıklarını ve problemlerini tedavi eder

-Sindirim sistemini düzenler, kabızlık ve hazımsızlık sorunlarını çözer

-Kalp ve damar sağlığını korur, kötü kolesterolü düşürür

-Kemik gelişimine fayda sağlar

-Kilo vermeye yardımcı olur

-Vücuttaki zararlı toksinleri atar

-Diyabet hastalarına fayda sağlar, kan şekerini dengeler

-Solunum sistemini güçlendirir

-Kan akışını hızlandırır

-Kolit, gastrit, ülser gibi mide-bağırsak hastalıklarına iyi gelir

-Gece görüşünü iyileştirir, göz sağlığını korur

-Enfeksiyonlara karşı savaşır

-Üst solunum yolu enfeksiyonlarının şiddetini azaltır

-Saç dökülmesini önler

KUDRET NARI NASIL YENİR?

Kudret narı ezilerek püre haline getirilip, 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırılarak tüketilebilir. Bu karışım, aç karnına sabahları alındığında, vücut direncini artırır.

Zeytinyağı ile tüketmek isterseniz:

1 adet ham kudret narının çekirdeklerini ayıklayıp, küçük parçalara bölün

1 su bardağı zeytinyağı ile birlikte cam bir kavanoza koyun

Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp, en az 40 gün yumuşayıp kıvam alması için bekletin.

Kudret narını içecek olarak hazırlamak isterseniz:

Meyveyi su, tuz, zencefil, zerdeçal tozu ve limon suyu ile blenderden geçirerek sıvı haline getirin ve için.