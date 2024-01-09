Gastrit ve ülseri tedavi ediyor. Saç dökülmesine iyi geliyor. Mucize besin ortaya çıktı

Kanserden mide sorunlarına kadar pek çok hastalığa şifa olduğu söylenen kudret narı, Kütahya pazarlarında satıldığı biliniyor.
Sarı-turuncu renkli, pütürlü kabuklu ve kırmızı taneli bu meyve, pazar tezgahlarının gözdesi haline gelmiştir.
KUDRET NARININ FAYDALARI
-Cilt hastalıklarını ve problemlerini tedavi eder
-Sindirim sistemini düzenler, kabızlık ve hazımsızlık sorunlarını çözer
-Kalp ve damar sağlığını korur, kötü kolesterolü düşürür
-Kemik gelişimine fayda sağlar
-Kilo vermeye yardımcı olur
-Vücuttaki zararlı toksinleri atar
-Diyabet hastalarına fayda sağlar, kan şekerini dengeler
-Solunum sistemini güçlendirir
-Kan akışını hızlandırır
-Kolit, gastrit, ülser gibi mide-bağırsak hastalıklarına iyi gelir
-Gece görüşünü iyileştirir, göz sağlığını korur
-Enfeksiyonlara karşı savaşır
-Üst solunum yolu enfeksiyonlarının şiddetini azaltır
-Saç dökülmesini önler
KUDRET NARI NASIL YENİR?
Kudret narı ezilerek püre haline getirilip, 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırılarak tüketilebilir. Bu karışım, aç karnına sabahları alındığında, vücut direncini artırır.
Zeytinyağı ile tüketmek isterseniz:
1 adet ham kudret narının çekirdeklerini ayıklayıp, küçük parçalara bölün
1 su bardağı zeytinyağı ile birlikte cam bir kavanoza koyun
Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp, en az 40 gün yumuşayıp kıvam alması için bekletin.
Kudret narını içecek olarak hazırlamak isterseniz:
Meyveyi su, tuz, zencefil, zerdeçal tozu ve limon suyu ile blenderden geçirerek sıvı haline getirin ve için.