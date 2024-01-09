Gastrit ve ülseri tedavi ediyor. Saç dökülmesine iyi geliyor. Mucize besin ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Merve Elçi
Gastrit ve ülseri tedavi ediyor. Saç dökülmesine iyi geliyor. Mucize besin ortaya çıktı
Gastrit ve ülseri tedavi eden ve saç dökülmesine iyi gelen kudret narı dikkat çekti. Kudret narıyla ilgili tüm detaylar haberimizde…

Kanserden mide sorunlarına kadar pek çok hastalığa şifa olduğu söylenen kudret narı, Kütahya pazarlarında satıldığı biliniyor.

Sarı-turuncu renkli, pütürlü kabuklu ve kırmızı taneli bu meyve, pazar tezgahlarının gözdesi haline gelmiştir.

KUDRET NARININ FAYDALARI

-Cilt hastalıklarını ve problemlerini tedavi eder

-Sindirim sistemini düzenler, kabızlık ve hazımsızlık sorunlarını çözer

-Kalp ve damar sağlığını korur, kötü kolesterolü düşürür

-Kemik gelişimine fayda sağlar

-Kilo vermeye yardımcı olur

-Vücuttaki zararlı toksinleri atar

-Diyabet hastalarına fayda sağlar, kan şekerini dengeler

-Solunum sistemini güçlendirir

-Kan akışını hızlandırır

-Kolit, gastrit, ülser gibi mide-bağırsak hastalıklarına iyi gelir

-Gece görüşünü iyileştirir, göz sağlığını korur

-Enfeksiyonlara karşı savaşır

-Üst solunum yolu enfeksiyonlarının şiddetini azaltır

-Saç dökülmesini önler

KUDRET NARI NASIL YENİR?

Kudret narı ezilerek püre haline getirilip, 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırılarak tüketilebilir. Bu karışım, aç karnına sabahları alındığında, vücut direncini artırır.

Zeytinyağı ile tüketmek isterseniz:

1 adet ham kudret narının çekirdeklerini ayıklayıp, küçük parçalara bölün

1 su bardağı zeytinyağı ile birlikte cam bir kavanoza koyun

Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp, en az 40 gün yumuşayıp kıvam alması için bekletin.

Kudret narını içecek olarak hazırlamak isterseniz:

Meyveyi su, tuz, zencefil, zerdeçal tozu ve limon suyu ile blenderden geçirerek sıvı haline getirin ve için.

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