Neden aniden uyku bastırır neyin habercisidir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Filiz Kıral
Neden aniden uyku bastırır neyin habercisidir
Nedenini anlayamadığınız bir şekilde aniden uyku bastırır. Bunun nedeni bir hastalık habercisi olabilir mi? İşte yanıtları...

ANİDEN UYKU BASTIRMASI NEDEN OLUR?

Gün içinde bazen hiç beklemediğiniz bir anda gözleriniz kapanır ve uyumak istersiniz. Bu durum, sizi hem işinizden hem de sosyal hayatınızdan alıkoyabilir. Peki, aniden uyku bastırması neden olur? Bu durum, hangi sağlık sorunlarının işareti olabilir? İşte, cevapları…

Aniden uyku bastırmasının en yaygın sebebi, yeterli ve kaliteli uyku alamamaktır. Yetişkin bir bireyin günde ortalama 7-9 saat arası uyuması gerekiyor. Ancak her gün aynı saatte yatmamak, uykuya dalmadan önce elektronik cihazlarla ilgilenmek, gece vardiyasında çalışmak gibi faktörler, uyku düzenini bozar ve uykusuzluğa yol açar. Uykusuzluk, gün içinde aşırı yorgunluk, dikkat dağınıklığı, halsizlik ve uyku hali gibi sorunlara neden olur.

HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR?

Aniden uyku bastırmasının bir diğer sebebi de vücut ve ortam sıcaklığıdır. Vücut, uyku sırasında sıcaklığını düşürür ve bu da uykunun derinleşmesine yardımcı olur. Ancak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda uyumak, uyku kalitesini düşürür ve uykuyu bölüp uyanmaya neden olur. Uyku araştırmalarına göre, uyku için ideal oda sıcaklığı 18-21 °C arasındadır.

Uzmanlar aniden uyku bastırmasının nedenini şeker hastalığına bağlıyor...

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