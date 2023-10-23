Ağrıları şak diye kesiyor. Cildi canlı gösteriyor. Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor

Ağrılara birebir iyi gelen cildi canlı gösteren sinemaki otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ağrıları şak diye kesiyor. Cildi canlı gösteriyor. Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ağrılara birebir iyi gelen cildi canlı gösteren sinemaki otu dikkatlerden kaçmadı.

İşte sinemaki otuyla ilgili detaylar…

SİNEMAKİ OTU NEDİR?

Baklagiller familyasındandır. Anavatanı Somali, Mısır ve Hindistan'dır. Ülkemizde Güney Ege ve Akdeniz bölgelerinde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Yeşil renkli bileşik yaprakları olan yaz mevsiminde sapsarı salkımlar halinde çiçekler açan çalı görünümlü, çok yıllık bir bitkidir.

SİNAMEKİ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Sinameki otu baş ağrısı, kemik ağrısı ve mide ağrısı gibi durumlarda ağrı kesici olarak etkisini gösterebilir.

-Sinameki otu bağırsaklarınız için etkili olduğu gibi cildiniz için de faydalı olacaktır. Sinameki otunu cildinizin daha canlı görünmesi ve parlaklık kazanması için kullanabilirsiniz.

-Sinameki otunda bulunan bazı bileşenler vücutta oluşan parazitlerle savaşmaktadır. Bağırsak kurtları ile savaşır ve bağırsak sağlığınızı korur. Böylece mideniz daha iyi hisseder.

-Sinameki otu diüretik ve antioksidan bir bitkidir. Bu etkisi sayesinde vücudunuzda biriken zararlı maddeleri kolayca atmanızı sağlar. Sinameki otu kabızlık ve ödem durumlarında sizi iyi hissettiren bir bitki olacaktır. Kabızlık tedavisinde bitkisel çay olarak önerilmektedir.

-Vücudunuzda oluşacak iltihapları önler. Eğer var olan bir iltihap varsa kısa zamanda yok edip sizi eski sağlığınıza kavuşturur.

SİNAMEKİ OTU NASIL KULLANILIR?

Sinameki Çayı: Sinameki otunu bitki çayı olarak tüketebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey iki çay kaşığı sinameki otunu bir bardak sıcak su ile 10 dakika demleyip içmek. Tadını biraz daha lezzetlendirmek isterseniz bir miktar bal ilave edebilirsiniz. Çayı gün içinde tüketebilirsiniz. Demlenen çayı en çok 20 dakika içinde tüketmelisiniz. Aksi takdirde etkisini kaybedecektir. Ağrı, stres, ödem ve hazımsızlık gibi durumlarda kurtarıcınız olacaktır. Kronik mide ve kalp hastalığı yaşayanlar tüketmeden önce mutlaka doktorundan onay almalıdır.

Cilt Bakımı: Cilt bakımı konusunda da sinameki otu kullanımı yaygındır. Sinameki otunu kaynatıp bir pamuk yardımı ile yüzünüzü temizlediğinizde cildinizin mikroplardan arındığını fark edebilirsiniz. Bir miktar sinameki otunu kaynatın ve soğumaya bırakın. Bir pamuk yardımı ile yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yapın. Her gün kullanabilirsiniz. Düzenli kullanımda cildinizdeki sivilce ve siyah nokta gibi problemler yok olacaktır.

Saç Bakımı: Saçlarınızın daha sağlıklı uzamasını istediğinizde sinameki otu ile bir kür hazırlayabilirsiniz. Bir miktar sinameki otunu kaynatın ve soğumasını bekleyin. Soğuyan sinameki otu suyuna 3 tatlı kaşığı badem yağı ekleyin. Bu karışımın içine yarım aspirin ezin ve iyice karıştırın. Bakım yapacağınız zaman saçınızda en az 2 saat bu karışımı bekletin ve daha sonra duşa girin.

Haftada 2 defa kullanımı tavsiye edilmektedir. Saçları seyrek olduğundan şikayetçi olanlara sinameki otu tavsiye edilecektir. Düzenli kullanımda saçlardaki boşluk gidecek ve saçlar daha da gürleşecektir.

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