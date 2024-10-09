Gastronomi şehri Hatay’da 6 lezzet tescillendi

Tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan gastronomi şehri Hatay'da, altı lezzet Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle başlayan ihya sürecinde, kentin kültürü de unutulmadı. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt öncülüğünde, gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışmalar başlatıldı. Bölgeye özgü olan Antakya simidi, Belen tava, Antakya külçesi, Hatay zahter salatası, Hatay tel kadayıfı ve Hatay tandır kahkesi, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenerek coğrafi işaret aldı. Tescillenen bu lezzetler, Antakya ilçesi Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL BU ZAMANLARDA COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYIMIZ 124'E ÇIKACAKTIR"

Tescil bekleyen ve başvurusu yapılan ürünlerle birlikte coğrafi işaretli ürün sayısını 124'e çıkarmayı planladıklarını belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Mevcut 25 olan coğrafi işaret sayımızı, yaptığımız çalışmalarla 37'ye çıkarmış bulunuyoruz. Tescil bekleyen tüm başvurularımız ve süreçlerini tamamladığımızda, önümüzdeki yıl bu zamanlarda coğrafi işaretli ürün sayımız 124'e çıkacaktır. Sanıyorum bu sayıyla beraber biz Hatay olarak Türkiye'de zirveye oturmuş olacağız" dedi.

"BU YIKILMIŞ ŞEHİRDE KÜLTÜREL FAALİYETLERİN AYAĞA KALDIRILMASININ MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"

Hatay'ın gastronomisinin kendi kadar eski bir tarihe dayandığını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise, "Hatay gastronomisi 600'ün üzerinde çeşidi olan bir yöreden bahsediyoruz. 6 Şubat depreminden sonra yıkılmış bir şehirde ve dünya tarihinde böyle bir yıkılmış şehir görülmemiştir. Bu yıkılmış şehri bir yandan ayağa kaldırırken, bir yandan da kültürel faaliyetlerinin ayağa kaldırılmasının mücadelesini veriyoruz. Bunu şehrimizin geleceği, tarihi ve kültürünün yanı sıra esnaflarımız için de yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"HATAY'IMIZ 2023 İLE 2024 YILINDA TÜRK PATENT VE MARKA TESCİL KURUMUNA GÖRE TÜRKİYE'DE 1'İNCİ OLMUŞTUR"

Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt, "Göreve başladığımızda 25 coğrafi işaretimiz vardı. Bugün itibarıyla coğrafi işaret sayımız 37'ye çıkmış bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 87 başvurumuz var. Bu başvurularla birlikte Hatay'ımız 2023 ile 2024 yılında Türk Patent ve Marka Tescil Kurumuna göre Türkiye'de 1'inci olmuştur. Buradaki amacımız Hatay'ımızın yöresel ve simgesel ürünlerini tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaktır" ifadelerini kullandı.