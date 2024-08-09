Gate.TR, Istanbul Blockchain Week VIP Side Event’te sektör devleri ile bir araya geliyor

Gate.TR, IBW 2024’te sektör devlerinin olduğu, Türkiye’nin kripto potansiyelini anlatacağı özel bir yan etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

13-14 Ağustos 2024 tarihlerinde İstanbul’da, Hilton Bomonti Otel’de gerçekleştirilecek ve hem Türkiye’den hem de dünyadan blokzinciri ve kripto ekosisteminin önemli isimlerini bir araya getirecek olan Istanbul Blockchain Week 2024 için sayılı günler kaldı. Etkinlik tarihinin yaklaşmasıyla, kapsamlı bir içerikle tasarlanan buluşmanın programına dair ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. "Kriptoya açılan kapı" mottosuyla Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren Gate.TR, IBW 2024’te karar verici seviyesinde katılımcıların yer alacağı VIP bir yan etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Gate.TR sektörün önde gelenleri ile bir araya geliyor

2022 ve 2023'teki başarılı etkinliklerden sonra daha kapsamlı ve ayrıntılı bir programla geri dönen Istanbul Blockchain Week, önceki edisyonlarda olduğu gibi bu yıl da kripto, blokzinciri ve Web3 ekosisteminin küresel ve yerel paydaşlarını, geleneksel finans oyuncuları ve Türkiye’deki kripto topluluğuyla bir araya getirmek için kolları sıvadı. Önceki yıllarda 7.500'den fazla katılımcıyı ağırlayan IBW 2024, bu yıl Web3 odaklı bir hackathon’u ve ilk Web3 oyunu turnuvasını içerecek şekilde planlandı. Ayrıca, ajandada IBW 2024’ün ana programı dışında yan etkinliklere de yer verildi. IBW 2024’ün sponsorları arasında yer alan Gate.TR de, Türkiye’nin kriptodaki potansiyelini ve Gate.TR’nin büyüme yolculuğunu anlatmak üzere yüksek profilli katılımcıları ağırlayacağı bir VIP Side Event tasarladı.

IBW 2024'ün Türkiye'nin ve hatta bölgenin en önemli blokzinciri etkinliklerinden biri olduğunu belirten Gate.TR CEO'su Kafkas Sönmez, "Geleneksel iş dünyası ve Web3'ü bir araya getirecek, kamusal politikanın blokzinciri perspektifinde tartışılacağı, yapay zekayı da ajandasına dahil eden bir zirvede Gate.TR olarak özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız" dedi.

“Türkiye’nin kripto potansiyelini dünyaya tanıtacağız”

IBW 2024'ün blokzincirinin her noktasına temas eden ve Web3'ün geleneksel iş dünyasıyla kesişimini konu alan kapsamlı bir etkinlik olarak tasarlandığını vurgulayan Gate.TR CEO'su Kafkas Sönmez, “Kripto yasasının yürürlüğe girmesinden hemen sonra gerçekleştirilecek IBW 2024, Türkiye’nin bu alandaki gücünü de küresel katılımcılara gösterme fırsatı sunacak. Gate.TR olarak küresel bir kripto para borsasının büyüme operasyonlarının merkezi konumuna yerleştirdiği, yerel ekiple, Türkiye’de yerleşik bir biçimde faaliyet gösteren bir borsayız. Merkezi borsa ürünlerimizin yanı sıra Web3 ürünlerimizle de Türkiye’de blokzinciri adaptasyonuna katkıda bulunuyoruz. Edindiğimiz büyüme deneyimini ve Türkiye’nin kriptodaki potansiyelini, ev sahipliği yapacağımız bir yan etkinlikte, küresel katılımcıların ve karar vericilerle paylaşacağız. Bu sayede ülkemizi dünyaya tanıtacağız.”