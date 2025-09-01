Gattuso Donnarumma transferini duyurdu

PSG'den ayrılmaya hazırlanan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın yeni adresi netleşti.

GATTUSO TRANSFERİ RESMEN DUYURDU

Galatasaray'ın gündeminde bulunan yıldız oyuncunun transferini İtalya Teknik Direktörü Gennaro Gattuso katıldığı basın toplantısında duyurdu.

"DONNARUMMA MANCHESTER CITY'E İMZA ATACAK"

Manchester City'e transfer olması beklenen 26 yaşındaki başarılı kaleci hakkında konuşan Gattuso, "Donnarumma'nın bazı şeyleri halletmesi, sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından Manchester City ile sözleşme imzalaması gerekiyor." diyerek transferin an meselesi olduğunu ifade etti.

GALATASARAY YIKILDI, FENERBAHÇE SEVİNDİ

Böylelikle Galatasaray'ın kaleci transferi için listesinden bir aday daha eksilmiş oldu. Öte yandan Manchester City'nin Donnarumma transferini tamamlamasıyla birlikte Ederson'un Fenerbahçe'ye transferi de kısa süre içerisinde resmiyet kazanacak.