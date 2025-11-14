Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. maçında İtalya Moldova ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Beklenenin aksine 88 dakika boyunca golsüz eşitlikle devam eden karşılaşmada İtalya'yı kurtaran gol Gianluca Mancini'den geldi. Bu golden 2 dakika sonra sahneye çıkan Esposito skoru tayin etti ve İtalya zor da olsa 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrılarak puanını 18'e yükseltti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Gennaro Gattuso, grup lideri Norveç'in 11 gol attığı Moldova'ya karşı zorlanan takımını tribünde protesto eden İtalyan taraftarlara sert tepki gösterdi.

GATTUSO: 'TARAFTARIN PROTESTOSU UTANÇ VERİCİ'

Gattuso şunları söyledi:

“Ben sahada oynayan, mücadele eden bir İtalya gördüm; Moldova’nın ise kalemize doğru dürüst bir şutu bile yoktu. Kolay maç diye bir şey yok. Eğer hâlâ Norveç’in Moldova’ya attığı 11 gole takılıp kaldıysanız bu benim sorunum değil. Takımımdan çok memnunum, yolumuza devam ediyoruz.

Taraftarların yaptığı protesto utanç verici. Bugün duyduklarım beni gerçekten üzdü. Bu takım sahada zorluklarla mücadele ediyor ve deplasmanda 500 kişinin takımını yuhalamasını kabul etmiyorum. Birlik olmamız gereken bir dönemdeyiz.”