Gautam Gambhir imzaladı

Gambhir'in Hindistan Kriket Takımı'na baş antrenörü olarak atanması, Kolkata Knight Riders'ı (KKR) bir akıl hocası olarak 2024 Hindistan Premier Ligi (IPL) zaferine taşımasının ardından geldi. Onun ldierliği altında, Lucknow Super Giants (LSG) ilk iki sezonda playofflara katılmaya hak kazandı.

Gambhir, 27 Temmuz'da başlaması planlanan Hindistan Milli Takımı'nın Sri Lanka turu sırasında görevine başlayacak. Yeni atanan Team India baş antrenörünün ilk büyük görevi, 2025'te ICC Şampiyonlar Kupası olacak ve ardından 2026'da milli takımın unvanını korumaya çalışacağı T20 Dünya Kupası düzenlenecek.

Gambhir, görevlendime hakkında "Hindistan benim kimliğim ve ülkeme hizmet etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı oldu. Farklı bir şapka takmış olsam da geri dönmekten onur duyuyorum. Ancak hedefim her zaman olduğu gibi aynı, her Hintliyi gururlandırmak. Mavi giysili adamlar 1,4 milyar Hintlinin hayallerini omuzluyor ve ben bu hayalleri gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım!" dedi.