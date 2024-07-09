Ahmet Çakar bombayı patlattı

Galatasaray’da Sportif AŞ Başkanvekili olarak görev aldığı 2 sezonda takımın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Erden Timur’un istifasının yankıları sürüyor.

Timur’un kulüp içerisinde bazı yöneticiler tarafından altının kazıldığı konuşulurken Ahmet Çakar’dan flaş bir iddia geldi.

DURSUN ÖZBEK İSTEMEDİ

Ünlü yorumcu Timur’un ayrılmasını asıl isteyen kişinin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olduğunu ifade etti.

Ahmet Çakar açıklamasında, “Galatasaraylı idareci ve yönetici kılıklı herifler yediler adamı. Dursun Özbek de Erden Timur'u istemedi. İsteseydi görevinde kalırdı. 2 sene şampiyonluk yaşamış bir yöneticiden bahsediyoruz. Sen orada ya yöneticilerine söz geçiremiyorsun veya gitmesini istiyorsun. Başka bir anlamı yok bu kararın” ifadelerini kullandı.