Gaybubet evlerindeki FETÖ'cülere baskın

Kaynak: İHA
Gaybubet evlerindeki FETÖ'cülere baskın
Kayseri'de 'gaybubet' evlerinde saklanan ve haklarında yakalama kararı bulunan ihraç kaymakam ve Sayıştay denetçisinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ‘gaybubet’ evlerinde saklanan ve haklarında yakalama kararı bulunan ihraç edilmiş bir kaymakam ve Sayıştay denetçisi dahil olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı.

Bu operasyon, Türkiye genelinde yürütülen KISKAÇ-11 Operasyonu kapsamında gerçekleşti.

Kayseri’deki ‘gaybubet’ adlı hücre evlerinde saklanan bu FETÖ mensupları, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri tarafından koordine edilen bir operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, işlemler için emniyete götürüldü ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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