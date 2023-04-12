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Gaye Usluer CHP'ye geri döndü

Memleket Partisi kurucularından Gaye Usluer CHP'ye döndü. Usluer 'Yuvaya döndüm' diyerek açıkladı...

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 16:48
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Gaye Usluer CHP'ye döndü

Gaye Usluer CHP'ye geri döndü
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2015 seçimlerinde Eskişehir’den CHP milletvekili seçilen ve parti meclisi üyesi olan Gaye Usluer, Mayıs 2021’de partisinden istifa ederek Memleket Partisi’nin kurucuları arasında yer almıştı.

Bir yıla yakın partinin sözcülüğünü yürüten Usluer, Haziran 2022’de Memleket Partisi’nden istifa etmişti.

"YUVAYA DÖNÜŞ"

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre Gaye Usluer bugün CHP’ye döndü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşen Usluer bu ziyareti soran gazetecileri “Yuvaya dönüş” diye yanıtladı. (AA)

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