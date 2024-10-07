Gayrettepe'de zuladan çıkan polisi şok etti! Araçta mıknatıslı düzenek

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekibi, 30 Ağustos Cuma günü Gayrettepe'de genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekipleri, şüphelendikleri 34 AKY 338 plakalı aracı durdurdu. Sürücü Murat K.'nın (33) üstünü ve aracını arayan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Çalışmalar devam ederken, Murat K.'nın cep telefonuna sürekli çağrı gelmesi polislerin dikkatini çekti. Sürücünün tedirgin davranışları üzerine ekipler, araçta detaylı inceleme başlattı. Teyp bölümünün orijinal parça olmaması ve daha önce çıkarılmış olması polisin dikkatini çekti. Bunun üzerine polis, aracın kapılarını kapatıp kilitledi. Konsol bölümündeki telefon tutacağını eline alan polis, aracın tavanına sürttüğünde özel yapılmış zulayı ortaya çıkardı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gizli bölmede yapılan incelemede, şarj aleti kutularına gizlenmiş satışa hazır 68 parça, toplam 52,2 gram kokain ele geçirildi. Aramaların ardından Murat K. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve adli işlemleri yapılan Murat K., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.