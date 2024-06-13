Gayrimeşru skandalı sonrası Nazlı Sabancı cephesinden ilk paylaşım

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen Hacı Sabancı’nın ‘babalık davası’ iddialarının ardından gözler Nazlı Sabancı’ya çevrilmişti.

Kısa süre önce kızları Alara Arzu Sabancı’yı kucağına alan 30 yaşındaki Sabancı, Instagram’dan ilk paylaşımını yaptı.

Herkes iddialar hakkında bir açıklama yapmasını beklerken Nazlı Sabancı, Demet Sabancı Çetindoğan'ın torununun 40 mevlüdü için verdiği davetten birkaç kare paylaştı.

Skandal sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hacı Sabancı, avukatı Yunus Egemenoğlu’nun iddialarla ilgili açıklamasını paylaşmıştı. Nazlı Sabancı'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.