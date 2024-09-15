Gaz kolu takılı kalınca 80 yaşındaki adam feci şekilde can verdi

Adana’da meydana gelen motosiklet kazasında 80 yaşındaki Mehmet Şerif İlhanlı, kullandığı motosikletin gaz kolunun takılı kalması sonucu otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün Adana’nın İstiklal Mahallesi’nde gerçekleşti. Mehmet Şerif İlhanlı, üç tekerlekli motosikletiyle D-400 karayoluna çıkmak istediği sırada motosikletin gaz kolu takılı kaldı. Gaz kolunun takılması nedeniyle İlhanlı, motosikletin hakimiyetini kaybetti ve motosiklet yolda daire çizmeye başladı.

Bu sırada, Caner B. (35) yönetimindeki 01 DUV 21 plakalı minibüs, İlhanlı’nın motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle İlhanlı ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve görüntülerde İlhanlı’nın motosikletinin nasıl daire çizdiği ve minibüsün çarpması net bir şekilde görülebiliyor.

Yaralı İlhanlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlhanlı’nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza sonrası minibüs sürücüsü Caner B., polis tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.