Gaz otunun müthiş yararları

Gaz otunun bir çok diğer ismi bulunuyor. İşte o isimler:

Fare kulağı, Kaz otu, Yabani mercan köşkü, Yabancı kanarya, Bağırsak, Sülük ve Cücü bağırsağı.

İşlenmeyen otlaklarda karşımıza çıkıyor. Çiçeklenme öncesiyle ve çiçeklenme döneminde toplanıp kurutuluyor. Toz haline getiriliyor, 1 litre su ile haşlanıp günde 3 bardak içiliyor. Peki, Gaz otu nelere iyi geliyor? İşte Gaz otunun yararları:

Göz iltihapları

Karaciğer hastalıkları

Böbrek ve safra taşlarını düşürüyor

İdrar söktürüyor

Kabızlığa iyi geliyor

Kalp sıkıntısı

Eklem şişliklerini indiriyor

Nefes darlığına iyi geliyor

Tüberküloz tedavisinde destek öneriyor.

Ancak tüm bu yararları olsa da mutlaka bir uzmana yani doktora danışılması gerekiyor...