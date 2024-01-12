Gaz otunun müthiş yararları

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hamza Özalkuş
Gaz otunun müthiş yararları
Fare kulağı otu diye de bilinen Gaz otunun nelere iyi geldiği şaşırtıyor. İşte ayrıntılı bilgiler...

Gaz otunun bir çok diğer ismi bulunuyor. İşte o isimler:

Fare kulağı, Kaz otu, Yabani mercan köşkü, Yabancı kanarya, Bağırsak, Sülük ve Cücü bağırsağı.

İşlenmeyen otlaklarda karşımıza çıkıyor. Çiçeklenme öncesiyle ve çiçeklenme döneminde toplanıp kurutuluyor. Toz haline getiriliyor, 1 litre su ile haşlanıp günde 3 bardak içiliyor. Peki, Gaz otu nelere iyi geliyor? İşte Gaz otunun yararları:

Göz iltihapları
Karaciğer hastalıkları
Böbrek ve safra taşlarını düşürüyor
İdrar söktürüyor
Kabızlığa iyi geliyor
Kalp sıkıntısı
Eklem şişliklerini indiriyor
Nefes darlığına iyi geliyor
Tüberküloz tedavisinde destek öneriyor.

Ancak tüm bu yararları olsa da mutlaka bir uzmana yani doktora danışılması gerekiyor...

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