Gaz sanayi sektörünü vurdu

İktidarın “Bedava gaz” reklamının zararını sanayici çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, seçim döneminde Karadeniz doğalgazı henüz sisteme verilmeden iktidarın konutlarda doğalgazı bir ay boyunca bedava yapmasının sanayiyi olumsuz etkilediğine dikkat çekti. CHP’li Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) her ay yayımladığı doğalgaz raporunda konut tüketiminin bedava olduğu mayıs ayına ilişkin tüketim verilerinin dikkat çekici sonuçlar içerdiğini ifade etti.

Birgün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Geçen mayıs ayında konut tüketimi artarken, sanayi tüketiminin ise düştüğüne dikkat çeken Akın, “EPDK’nin açıkladığı resmi verilere göre konut tüketiminde rekor oranda artış yaşanırken diğer tüm sektörlerin tüketiminde olağanüstü düşüşler yaşandı. Mayıs ayında toplam tüketim önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 27,69 oranında artarken en büyük artış yüzde 106 oranıyla konut tüketiminde oldu. Konutlarda Mayıs 2022’de 886 milyon metreküp doğalgaz tüketilirken Mayıs 2023’te tüketim 1 milyar 833 milyon metreküpe çıktı.”

SEKTÖRLERDE ERİME

Aynı dönemde enerji sektörü ulaşım sektörü ve sanayi sektöründe doğalgaz tüketiminin düştüğüne dikkat çeken Akın, şunları ifade etti: “Konut tüketimi yerli gaz algısıyla ithal gaz üzerinden bedava yapılınca arz güvenliğinin sağlanması için tüketimin başka alanlarda kısıtlanması gerekti. Enerji sektöründe yüzde 15,06, ulaşım sektöründe yüzde 19,93, toplam tüketimde en büyük paya sahip olan sanayi sektöründe ise yüzde 11,17 oranında düşüş yaşandı. Sanayide en fazla düşüş yaşanan alan yüzde 87,96 oranıyla gübre sektöründe yaşandı. İthal doğalgaz üzerinden yapılan bu propaganda milletin parasıyla oluşan Hazine ek yük getirirken; diğer yandan da enflasyonun düşük gösterilmesiyle kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına yapılan artışı olumsuz etkiledi.”