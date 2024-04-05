Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü

Kaynak: İHA
Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanda meydana gelen kombi arızası nedeniyle gaz sızıntısı paniğe neden oldu.

Gazdan etkilenen 4 kişiye ambulansta oksijen verildi.

Olay, Darıca ilçesi Yalı Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dairede bulunan kombide meydana gelen arıza nedeniyle gaz sızıntısı gerçekleşti. Gaz kokusunu fark eden vatandaşlar panikle binayı terk ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine palgaz ekipleri, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gaz vanasını kapatarak gaz akışını kesti. Gazdan etkilenen 4 kişiye olay yerinde ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Ekipler, patlama riskine karşı binada detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kombi arızasına neden olan ihmalkarlığı araştırıyor.

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