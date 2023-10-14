Gazeteci Arif Esen hayatını kaybetti

Medyaradar'da yer alan habere göre, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Denetim Kurulu Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi Arif Esen yaşamını yitirdi.

13 Ekim Cuma günü hayatını kaybeden Esen, yarın (15 Ekim 2023 Pazar) Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Silivri Gümüşyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Esen'in vefatı sonrası Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bir baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Önceki Denetim Kurulu Başkanımız, bu dönem Denetim Kurulu üyeliğimizi yapan Arif Esen'i kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne büyük emek veren Sevgili Arif Esen'i hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

ARİF ESEN KİMDİR?

1957 yılında Konya’nın Hadim ilçesinde doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla ilişkiler Yüksek Okulu’nu (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi. Gazeteciliğe öğrenimini sürdürürken 1979’da Dünya Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Dünya, Demokrat, Cumhuriyet, Güneş, Hürriyet ve Posta gazetelerinde muhabir, sayfa sekreteri, editör olarak çalıştı. 2002-2007 yıllarında İletişim Mezunları Derneği’nin (İLMED) başkanlığını yaptı. Son olarak dergi yayıncılığı yapıyordu. TGC Denetim Kurulu Üyesiydi. Evli ve iki çocuk sahibiydi.