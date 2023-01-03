Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı tarihi paylaştı

Hacı Yakışıklı, Barış Yarkadaş, Fuat Uğur, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel ve Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç; Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.

Yarkadaş, burada siyaset kulislerinde dolaşan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması konusunda tarih verdi ve “Altılı masa olsa da olmasa da Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mart’a kadar adaylığını açıklayacak.” dedi.

"ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Barış Yarkadaş, ayrıca "Mansur Yavaş oyundan tamamen çekilmiş gibi görünüyor. Bu kadar neden geride duruyor anlamış değilim, eğer aday değilse çıkar ‘Ben aday değilim’ der, CHP’nin şu an MYK’sı büyük oranda Kemal Bey’in arkasında hizalanmış durumda" ifadelerini kullandı.