Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı

Tolga Şardan'ın tutuklanmasının ardından gazeteci Cengiz Erdinç de Balıkesir'de gözaltına alındı.

Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı

Gazeteci Cengiz Erdinç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Erdinç'in, Ankara'ya götürüldüğü iddia edildi.

Erdinç'in avukatıyla iletişime geçilmesine izin verilmediği öne sürüldü.

Avukatı olduğu iddia edilen Vural Ergül, haberi kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Ergül:

Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı.

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ERDİNÇ'İN 31 EKİM'DE PAYLAŞIM YAPTIĞI BAZI DİKKAT ÇEKEN BİLGİLER:

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TOLGA ŞARDAN TUTUKLANDI

Öte yandan İstanbul Başsavcılığı, T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan hakkında "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası re’sen (kendiliğinden) ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Şardan, tutuklandı.

Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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