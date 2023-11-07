Gazeteci Cihan Güner’den Tolga Sağ’a ‘aç kal, alçalma’ çıkışı

CHP’de 38. Olağan Kurultay öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na başkanlığı bırakması için belirli kesimler tarafından çağrı yapılmıştı. Alevi kimliğiyle bilinen Arif Sağ da, Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben 'bırak mektubu' kaleme almıştı. Sağ'ın mektubu Alevi camiasında tepki çekmiş, Alevi kanaat önderleri de Sağ'a cevap vermişti.

CHP'nin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel, Sağ'ın oğlu Arif Sağ'a 12 Kişinin önerildiği Bilim Kültür Sanat Platformu üyeleri listesinde yer verdi. Ancak, CHP delegesi Sağ'ın üzerini çizdi.

Tolga Sağ listede en düşük oyu alan isim oldu.

CİHAN GÜNER: ‘AÇ KAL, ALÇALMA’

Gazeteci Cihan Güner, Tolga Sağ'ın en düşük oyu almasını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Güner, "'Aç kal, alçalma' demiş İmam Hüseyin..

Keşke adını pazarlamak yerine ahlakını ve duruşunu örnek alsaydın.

Mektupçu babana da selam söyle canım!" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri:

Yankı Bağcıoğlu (851)

Yalçın Karatepe (829)

Volkan Demir (800)

Baran Bozoğlu (796)

İlhan Uzgel (784)

Gülşah Deniz Atalar (772)

Fethi Açıkel (745)

Gökçe Gökçen (719)