Gazeteci Deniz Zeyrek’ten bakana ağır suçlama! “Ya içeceksin ya boğulacaksın…”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılması yönünde uygulamanın başlatılması için hava yolu şirketlerine talimat verildiğini dile getirdi.

Uraloğlu, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm hava yolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında, uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Deniz Zeyrek YouTube kanalından Abdulkadir Uraloğlu’na çok sert tepki gösterdi.

"DALGA MI GEÇİYORSUN YA SEN?"

Zeyrek, “İlaç içeceksen ya da boğulacaksan falan anca veriyorlardı o suyu. Suyu paraya bağlayan kendisi ama beyefendi şimdi kıyak yapmış, dalga mı geçiyorsun ya sen? Hepiniz soyguncu olmuşsunuz” ifadelerini kullandı.

Zeyrek'in konuyla ilgili açıklamasının tamamı şu şekilde:

“BEYEFENDİ BİZE KIYAK YAPMIŞ! DALGA MI GEÇİYORSUN SEN YA?

“Kardeşim zaten usul var da orada, sen kaldırdın, senin şirketin kaldırdı, Türk hava yolları kaldırdı. Ben uçağa binerim. Siz kaldırdınız Allah'ın suyunu.

Şimdi de geri koydum bir bardak suyunun lafı mı olur falan… Dalga geçiyorlar işte bizimle ya. Yani ben 2 milyon milyona yakın seyahat etmişim bugüne kadar.

İlaç içeceksen ya da böyle boğulacaksan falan ancak hostesler sana su veriyor. Onun dışında parayla satıyorlardı. Şimdi su vermeye başlamışlar o uçuşlarda. Beyefendi bize kıyak yapmış. Dalga mı geçiyorsun sen ya?

Deniz Zeyrek o bakana seslendi. "Tazminata razıyım yeter ki 'Atatürk'ü seviyorum' desin"

“SOYGUNCA OLMUŞSUNUZ”

Yani 2800 lira verdiğimiz uçak biletini değiştirmek için 5000 küsur yani uçağın normal bilet parasından daha fazla para istediler.

Ya soygunca olmuşsunuz hepiniz ya. Soygunca olmuşsunuz. Suyu paraya bağlayan sizsiniz.

Şimdi de bana suç jesti yapıyormuş, Kimi kandırıyorsunuz ya?”