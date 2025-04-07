Gazeteci diri diri yandı! Gazze'de dehşet

Pazartesi günü Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bir medya çadırını hedef alan İsrail hava saldırısında Filistinli gazeteci Helmi el-Fakavi, diri diri yanarak hayatını kaybetti.

Yerel gazeteciler sendikası ve sağlık ekipleri, 9 gazetecinin yaralandığını belirtti. Bir kısmının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Çadırın Nasser Hastanesi yerleşkesi içinde bulunduğuna vurgu yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan ve Reuters tarafından doğrulanan görüntülerde, etraftaki insanlar yangına müdahale etmeye çalışırken, şok halinde bir sandely üzerinde oturan Helmi'nin vücudunun yarısının alev aldığı görüldü.

İsrail makamları olayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Sağlık yetkilileri, saldırıda ikinci bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

"EL-FAKAVİ'NİN ÖLÜMÜNÜ “YARGISIZ İNFAZ” OLARAK NİTELEDİ"

El-Fakavi'nin cenazesine meslektaşları ve yakınları katıldı. Tabutu üzerine mavi basın yeleği örtülerek taşındı.

Cenazede konuşan gazeteci Abd Şaat, “Mesajımızı iletmeye ve gerçeği tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu bizim insani görevimiz” dedi.

Filistinli yetkililere göre, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de öldürülen gazeteci sayısı 210’u geçti. Filistin Dışişleri Bakanlığı, El-Fakavi'nin ölümünü “yargısız infaz” olarak niteledi.

Açıklamada bu saldırıların gazetecileri korkutma ve haber yapılmasını engelleme amacı taşıdığı belirtildi.

Yerel sağlık kaynakları, pazartesi günü Gazze genelinde düzenlenen İsrail saldırılarında en az 20 kişinin öldüğünü aktardı. Bölgedeki saldırıların birçok noktayı aynı anda hedef aldığı bildirildi.