Gazeteci Erdem Atay duyurdu. 'Sinan Oğan ile Tanju Özcan görüştü'

İkinci turun önemli isimlerinden ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştüğü iddia ediliyor.

Bu iddiayı gazeteci Erdem Atay gündeme getirdi.

Erdem Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sinan Oğan'ın Tanju Özcan ile Ankara'da buluştuğunu belirtti.

Atay, paylaşımında "Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bugün Ankara'da bir otel restoranında görüştüğü bilgisi var. Bu görüşme 19 Mayıs açıklamasıyla ilgili olabilir" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da katıldığı bir canlı yayında, önce Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini, daha sonra da Sinan Oğan'ın Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleşeceğini açıklamıştı.