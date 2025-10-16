İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uğradığı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doğa ve kent mücadelesi başlıklarında haber yapan gazeteci Hakan Tosun, son yolculuğuna uğurlandı.

Vatandaşlar Hakan Tosun'un cenazesi için saat 13.00'te Nurtepe Metro meydanında bir araya geldi.

Yürüyüşte, 'Hakan Tosun'a ne oldu?', 'Gazeteci cinayetleri politiktir' ve 'Hakan Tosun için adalet' pankartları taşındı.

Yürüyüşe yüzlerce vatandaşın yanı sıra siyasi partiler, sivil toplum kuruluşu ve dernekler de katıldı.

Nurtepe Cemevi'ndeki törenin ardından Tosun, Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

OLAYIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ BİLİNİYOR?

Ortaya çıkan görüntülere göre; Tosun bir süre tek başına yürüyor. 11 Ekim Cumartesi 00.30'da Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir sokakta dinlenmek için otururken 2 kişi tarafından baş bölgesi hedef alınarak defalarca tekmeleniyor.

Kafasına aldığı darbeler nedeniyle yol kenarında baygın halde bulunan Tosun, üzerinde kimlik bulunmadığı için hastane kaydı yapılamamış, bu nedenle ailesine günlerce ulaşılamamıştı.

Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tutulan Tosun’un beyin ölümü gerçekleşmesi ile hayatını kaybetti.

Saldırganlar, olay yerine geldikleri motosiklete binip kaçıyor. Saldırıyla ilgili biri 18 biri 24 yaşında 2 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

Olay yerinde görgü tanığı olduğu bilinen ve kamera kayıtlarını sanık ailesine veren esnaf gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

HAKAN TOSUN KİMDİR?

Gazeteci Hakan Tosun, 1975’te İstanbul’da doğdu. Tosun, 1993’te özel radyoların yayına başlamasıyla teknik danışman olarak meslek hayatına giriş yaptı. 1998’den itibaren İzmir’e yerleşti ve burada çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı.

2009’dan itibaren belgesel yapımcılığına yoğunlaşan Tosun, doğa, kent mücadelesi ve toplumsal olaylar üzerine bağımsız yapımlarıyla tanınıyor. “Çatılara Doğru”, “Tekel İşçileri”, “Büyük Anadolu Yürüyüşü”, “Dönüşüm (Gentrification)” ve “Validebağ Direnişi” gibi belgesellere imza attı.

Bağımsız gazeteci kimliğini sürdüren Tosun, aynı zamanda “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı yapım şirketinde yönetmen olarak görev yapıyor.