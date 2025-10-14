Belgesel yapımcılığı ve doğa, kent mücadelesi ve toplumsal olaylar üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan gazeteci Hakan Tosun, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 11 Ekim Cumartesi 00.30 saatlerinde uğradığı fiziksel saldırı sonrası Başakşehir'deki Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi gören Hakan Tosun'un dün akşam beyin ölümünün bildirilmesi ile hayatını kaybettiği açıklandı.

Hakan Tosun

Saldırı akşamına ilişkin Hakan Tosun'un son görüntüleri ortaya çıkarken olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında henüz kimlikleri açıklanmayan iki kişi gözaltına alındı.

OLAYIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ BİLİNİYOR?

Ortaya çıkan görüntülere göre; Tosun bir süre tek başına yürüyor. 11 Ekim Cumartesi 00.30'da Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir sokakta dinlenmek için otururken 2 kişi tarafından baş bölgesi hedef alınarak defalarca tekmeleniyor.

Kafasına aldığı darbeler nedeniyle yol kenarında baygın halde bulunan Tosun, üzerinde kimlik bulunmadığı için hastane kaydı yapılamamış, bu nedenle ailesine günlerce ulaşılamamıştı.

Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tutulan Tosun’un beyin ölümü gerçekleşmesi ile hayatını kaybetti.

Saldırganlar, olay yerine geldikleri motosiklete binip kaçıyor. Saldırıyla ilgili biri 18 biri 24 yaşında 2 kişi gözaltına alındı.

Organlarının bağışlanmasını isteyen Tosun için 14 Ekim Salı günü 14.00’te Nurtepe Cemevi’nde taziye olacak.

AVUKAT BOZYURT: ÇOK FAZLA SORU VAR

TELE1'e konuşan Hakan Tosun'un avukatı Hakan Bozyurt, "Çok fazla soru var. Hakan Tosun’a ne oldu. Orada motosikletli arabalı 3 kişi var. Ama dosyada şüpheli olarak 2 kişi gözüküyor. Hakan Tosun’un kimliğini aslında ailesi 12 Ekim gece 4’te bildiriyorlar. İfadelere baktığımızda, çok sonradan alındığını görüyoruz. Muhtemelen takip etme ihtimalleri çok yüksektir. O bölgedeki görüntüler dosya için çok önemli. Dosya kapsamında olay, görgü tanıkları çok kıymetlidir. Bizlere, savcılığa mutlaka başvursun" dedi.

HAKAN TOSUN KİMDİR?

Tosun, 1975’te İstanbul’da doğdu. Tosun, 1993’te özel radyoların yayına başlamasıyla teknik danışman olarak meslek hayatına giriş yaptı. 1998’den itibaren İzmir’e yerleşti ve burada çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı.

2009’dan itibaren belgesel yapımcılığına yoğunlaşan Tosun, doğa, kent mücadelesi ve toplumsal olaylar üzerine bağımsız yapımlarıyla tanınıyor. “Çatılara Doğru”, “Tekel İşçileri”, “Büyük Anadolu Yürüyüşü”, “Dönüşüm (Gentrification)” ve “Validebağ Direnişi” gibi belgesellere imza attı.

Bağımsız gazeteci kimliğini sürdüren Tosun, aynı zamanda “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı yapım şirketinde yönetmen olarak görev yapıyor.