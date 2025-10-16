Arhavi Gösteri Merkezi önünde gerçekleşen açıklamaya, bölge halkının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcisi ve basın kuruluşu destek verdi.

“SALDIRI SADECE BİR GAZETECİYE DEĞİL, HABER ALMA HAKKINA YAPILDI”

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, Hakan Tosun’un gazeteciliğin yanı sıra özellikle doğa, kent mücadelesi ve toplumsal adalet odaklı çevre aktivizmi ve belgesel çalışmalarıyla tanındığını vurguladı. Karahan, Tosun'un Cerattepe direnişinde de aktif olarak yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cerattepe direnişimizde de yanımızdaydı. Maden sahaları, çevreye zarar veren dev projeler ve barajlar, orman kayıpları ve ekolojik yıkımları konu alan birçok belgesel film hazırladı. Bazı çevreyi tahrip eden büyük şirketlere karşı yürütülen davalarda tanıklık yaptı. Çevre ve adalet, onun tutkuyla bağlı olduğu iki yaşam alanıydı. Her dönem bizimle birlikte yürüdü. Özellikle son yirmi yılın çevre ve ekonomi mücadelesinin hafızasını oluşturan ve bunu belgelerle geleceğe taşıyan bir yoldaşımızdı. Avukatı, Hakan’ın hayatını kaybettiği saldırının nasıl gerçekleştiğine ve olay sırasında yaşananlara dair birçok soru işareti olduğunu belirtiyor.

Sosyal medyada yayılan görüntüler ve tanıklıklar, bu çok acı olayın kamuoyunda hâlâ yanıt bulmamış pek çok sorusu olduğunu gösteriyor. Bu zorluğun aşılması için tüm ekoloji hareketlerini, yaşam savunucularını ve adalet sistemini göreve çağırıyor, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi duyurmak istiyoruz. Kuşkusuz bu kabul edilemez, alçak saldırı yalnızca bir gazeteciye değil; gerçeğe, doğru haberlere ulaşmak isteyen herkese, özgür basına ve toplumun haber alma hakkına yapılmıştır. Yaptığı haberler ve belgeseller göz önüne alındığında, bu saldırının nedeni anlaşılmaz değildir. Ülke kaynaklarının peşine düşen yapılar, basın üzerindeki baskıyı artırarak gerçeği susturmaya çalışmaktadır."

“ÖRGÜTLENMEZSEK KAYBETMEYE DEVAM EDERİZ”

Halkevleri adına açıklama yapan Kamil Ustabaş ise mücadele çağrısını yineleyerek sert mesajlar verdi. Ustabaş şunları kaydetti:

“Bizler bu mücadeleyi sürdürdüğümüz sürece çetelerle, kolluk kuvvetleriyle, mafyayla karşınıza çıkacaklar. Reşit Kibar'ın cenazesinde şöyle bir cümle kurmuştuk: Devlet çok açık ve net bir savaş çağrısı yapmaz. Siz mücadele verdikçe ‘Sizi çete ve mafyayla, kolluk kuvvetleriyle öldüreceğiz’ demiştir. Bizler ölmek istemiyorsak, bu mücadeleyi zafere taşımayı düşünüyorsak, örgütlülüğümüzü daha da büyütmek zorundayız. Bir örnek vermek istiyorum: Reşit'i bir çete, sermayenin çetesi öldürüyor. Dün gerçekten yine hangi sermaye, kim olduğu bilinmeyen güçlerle birlikte hareket etti, bilemiyoruz. Reşit Kibar'ın öldürülmesinden hemen sonra hafızamızı tazeleyelim. Yerel medyadan, tüzel medya diye adlandırdığımız, kendilerine gazeteci diyenler; biz Reşit Kibar'ı öldürürken, ellerimizi ortaya çıkarın diye mücadele ederken bu mücadeleyi karalamaya çalışan, bu konuda yayınlar yapan, kendini gazeteci diyen kesimler var. Biz burada aynı yandan, aynı safta duruyoruz. Onlar hedef gösteriyor; sermaye grupları, çeteler ve devletten güç alarak insanları öldürüyor.

Buradan yerel ve ulusal medyaya sesleniyoruz: Bu tarz haberleri yaptığınız müddetçe yeni arkadaşlarımızı kaybetmeye devam edeceğiz. Bizleri susturmaya çalışsalar da bizi değiştiremeyecekler. Şimdi o medya, bu cümleleri haber yapsınlar; çünkü her gün yalan haber yapıyorlar. Hakan ise tam haberciliğin, halkın gerçek haber alma hakkının savunucusu olduğu için öldürüldü. Hakan'ın mücadelesini biz, Arhavi’de madene karşı yürüttüğümüz mücadeleyle büyüteceğiz. Yaşam alanlarımızın her yanını, saldırılar karşısında örgütlü bir duruşla savunarak güçlendireceğiz. Hakan mücadelemizle yaşayacak ve mücadelenize güç katacak.”