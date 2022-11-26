Nevşin Mengü, Bakan Varank'ın ODTÜ'ye soruları çalarak girdiğini ima etti

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın soruları çalarak üniversite sınavını kazandığını ima etti.



Varank'ın İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Mengü, ODTÜ hazırlık sınıfında İngilizce eğitim verildiğini söyledi ve "Varank'ın hazırlık okuması gerekirdi, hazırlığı atladı mı artık ne yaptı? Belki de ODTÜ'ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlamıştır. O dönemler sorular… Hatırlayın öyle dönemler oldu." ifadelerini kullandı.



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