26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Nevşin Mengü, Bakan Varank'ın ODTÜ'ye soruları çalarak girdiğini ima etti

Nevşin Mengü, Bakan Varank'ın ODTÜ'ye soruları çalarak girdiğini ima etti

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında yaptığı yayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili çok konuşulacak bir imada bulundu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 11:09
Takip Et

Gazeteci Nevşin Mengü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ODTÜ'ye soruları çalarak girdiğini ima etti

Nevşin Mengü, Bakan Varank'ın ODTÜ'ye soruları çalarak girdiğini ima etti
+
Aa
-

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın soruları çalarak üniversite sınavını kazandığını ima etti.

Varank'ın İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Mengü, ODTÜ hazırlık sınıfında İngilizce eğitim verildiğini söyledi ve "Varank'ın hazırlık okuması gerekirdi, hazırlığı atladı mı artık ne yaptı? Belki de ODTÜ'ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlamıştır. O dönemler sorular… Hatırlayın öyle dönemler oldu." ifadelerini kullandı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mehmet mehmet
26.11.2022 12:01
Ya bu kadın çamur atıyor. haysiyet dibe vurmuş ki karalayayim belki tutar diyor.Butun söyledikleri yalan üzerine kurulu.Nasreddin hocanın gole yoğurt mayalamasi gibi belki tutar  
 
Tozanlı
26.11.2022 11:36
Bunların bulunduğu cenah 1970 lerden bu yana imamhatipler ve merdiven altları olmak üzere bir hazırlık içindeydi bir kaç aydınımız bunları gördü fakat yok ettiler..Ve halâ uyuyanlar var ülkemizde..  
 
Diploma nerede.?
26.11.2022 11:29
Üniversite nerede  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
1
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
2
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
3
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
4
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
5
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿Eskişehir'de suya zam
6
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
7
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Trafik kazasında sonucunda çüreyen kolunu doktorun ilgisizliğine bağladı. Vatandaştan şok iddia
﻿Trafik kazasında sonucunda çüreyen kolunu doktorun ilgisizliğine bağladı. Vatandaştan şok iddia
﻿Trafik kazasında sonucunda çüreyen kolunu doktorun ilgisizliğine bağladı. Vatandaştan şok iddia
﻿Çakmak bomba gibi patladı 
﻿Çakmak bomba gibi patladı 
﻿Çakmak bomba gibi patladı 
﻿FETÖ operasyonunda 16 gözaltı. O anlar kamerada
﻿FETÖ operasyonunda 16 gözaltı. O anlar kamerada
﻿FETÖ operasyonunda 16 gözaltı. O anlar kamerada
﻿Saksağanın vefası
﻿Saksağanın vefası
﻿Saksağanın vefası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.