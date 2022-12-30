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  • Sedef Kabaş'tan Bakan Soylu'ya çok konuşulacak İmamoğlu yanıtı. ''Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut'' demişti

Sedef Kabaş'tan Bakan Soylu'ya çok konuşulacak İmamoğlu yanıtı. ''Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut'' demişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisini araması iddiasına kaynak olarak "Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut" diyen Bakan Süleyman Soylu'ya, Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 2 yıl 4 ay hapis cezası verilen gazeteci Sedef Kabaş’tan dikkat çeken yanıt geldi…

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 21:15
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Gazeteci Sedef Kabaş'tan Süleyman Soylu'ya çok konuşulacak İmamoğlu yanıtı

Sedef Kabaş'tan Bakan Soylu'ya çok konuşulacak İmamoğlu yanıtı. ''Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut'' demişti
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İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ‘terör soruşturması’ açmasından sonra Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu arasında başlayan tartışma sürüyor.

Bakan Süleyman Soylu, telefon konuşması yaptıkları iddiasını reddeden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüşmenin kaydını yayınlaması talebine bugün sosyal medyadan yanıt verdi.

Soylu “Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk’ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Gündem olan bu polemikle ilgili Gazeteci Sedef Kabaş’tan dikkat çeken paylaşım geldi.

BİZ DE BÖYLE BİR “KANIT” SUNABİLECEK MİYİZ?”

Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 2 yıl 4 ay hapis cezası verilen gazeteci Sedef Kabaş davaya gönderme yaparak;  “Cenab-ı Hak kayıtlarında mevcut” denince kanıta gerek kalmıyor mu? Mesela biz de hakkımızda açılan davalarda böyle bir “kanıt” sunabilecek miyiz?” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Tatar Osman
30.12.2022 21:21
Yaşar Nuri hoca buna "Allahla aldatmak", derdi.  
 
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