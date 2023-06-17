Gazeteci Sinan Aygül'e saldırı. "Belediye başkanının korumalarının saldırısına uğradım"

Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırı sonrası yaralanan Aygül, hastanede tedavi altına alındı.

Gazeteci Sinan Aygül'e saldırı. "Belediye başkanının korumalarının saldırısına uğradım"

Gazeteci Sinan Aygül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda silahlı kişilerce saldırıya uğradığını belirtti.

Aygül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradım.

Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfredek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler.

Tatvan Devlet Hastanesine götürülüyorum."

Aygül, iki gün önce sosyal medya hesabından Tatvan Belediyesi ile ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti.

Aygül, şunları yazmıştı:

"Belediyelerin taşınmaz satışları meclis gündeminde. Bazı satışlarda çok ciddi usulsüzlükler, ciddi suçlar var. Olası bir inceleme/soruşturma ve tarafsız bir yargı sürecinde çok kişinin canı yanar.

Bitlis Belediyesinin ihalesi katılımcı olmadığı için iptal oldu. Tatvan Belediyesinin gerçekleşen satışının da rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesini bekliyorum.

O satışı iptal edin @TatvanBld Belediye orası babanızın çiftliği değil illa "ihaleye fesat karıştırma" dosyası mı açılması lazım..."

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