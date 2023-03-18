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Gazeteci Uğur Mumcu suikastının dizi olacağı iddiası

Gazeteci ve müzisyen Sina Koloğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun faili meçhul cinayetinin dizi olacağını duyurdu. Sina Koloğlu, dizinin suikast ile başlayacağını ve Uğur Mumcu'nun yakınlarının katilleri bulma sürecini konu alacağını iddia etti.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 17:08
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Gazeteci Uğur Mumcu suikastının dizi olacağı iddiası ortaya atıldı.

Gazeteci Uğur Mumcu suikastının dizi olacağı iddiası
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Gazeteci ve müzisyen Sina Koloğlu Uğur Mumcu suikastının faillerinin bulunmasını konu alan bir dizinin yapıldığını aktardı. 

Mumcu, 24 Ocak 1993'te, Ankara'daki evinin önünde arabasına konulan bombanın infilak etmesi sonucunda hayatını kaybetmişti.

Projenin yapımını BKM'nin üstlendiğini belirten Koloğlu, 'Önce film olarak düşünülmüş. Büyük bir bütçesi var. Sonra bir mini dizi yapma fikri ağır basmış. Bazı kanallar ile görüşmeler olmuş. Yönetmen bile belli. Dijital platformlara da götürülmüş, duyduğum' dedi.

Dizinin suikast ile başlayacağını ve Mumcu'nun ailesinin failleri bulma hikayesinin işleneceğini kaydeden Koloğlu, 'Dizi Uğur Mumcu'nun hayatı ile ilgili değil. Türkiye'nin ünlü gazetecisinin eşi Güldal Mumcu, ailesi ve yakın çevresinin Uğur Mumcu'nun katilini bulma hikayesi. Çok büyük bir araştırma yapılmış. Mumcu'nun yaşamına dair tüm ayrıntılar, hakkında yazılanlar, mahalle arkadaşları ile konuşmalar vs. hepsi yapılmış. Şahsen geldiği aşama açısından diyorum; bu dizi hayata geçecek gibi görülüyor' ifadelerini kullandı.

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