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Gazeteci Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu

Halk TV'nin web sitesi halktv.com.tr'de YouTube Koordinatörü olarak görev yapan ve 24 Aralık tarihinde Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın yanında bulunan parktan düştüğü öğrenilen Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 17:00
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Gazeteci Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu

Gazeteci Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu
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Halktv.com.tr'nin aktardığına göre düşmeye bağlı bel omuru kırılmış olan Uğur Yanıkel'in aort damarının yırtıldığı öğrenildi.

Yanıkel, geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybetmiş, İstanbul Emniyeti'nin yaptığı çalışma sonucunda, Yanıkel’in Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın yanında bulunan parkta dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştüğü belirlenmişti.

Yerde bir saate yakın baygın halde yatan Yanıkel’i bu süre içerisinde kimsenin fark etmeği tespit edilirken, olay gecesi ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yanıkel, burada hayatını kaybetmişti.

Yanıkel'in cenazesi pazar günü memleketi Ardahan’da toprağa verildi.

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Sedat
27.12.2022 17:45
Videoya dikkatli bakın üst tarafta da bir hayvan muhtemelen köpek olabilir farklı bir yöne doğru kaçıyor. Havyan saldırmasına benzemiyor çünkü o kaçan hayvanda ürkmüş gibi hızlı kaçıyor.  
 
Hasan
27.12.2022 17:19
Kadeşim adam neden kaçıyor. Düşünce elbet bir yerler kırılır. Onu kovalayan kim siz ondan haber verin? Cinayet mi ? Kendisi mi düşmüş nedir durumu?  
 
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