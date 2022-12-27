Gazeteci Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu

Halktv.com.tr'nin aktardığına göre düşmeye bağlı bel omuru kırılmış olan Uğur Yanıkel'in aort damarının yırtıldığı öğrenildi.

Yanıkel, geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybetmiş, İstanbul Emniyeti'nin yaptığı çalışma sonucunda, Yanıkel’in Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın yanında bulunan parkta dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştüğü belirlenmişti.

Yerde bir saate yakın baygın halde yatan Yanıkel’i bu süre içerisinde kimsenin fark etmeği tespit edilirken, olay gecesi ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yanıkel, burada hayatını kaybetmişti.

Yanıkel'in cenazesi pazar günü memleketi Ardahan’da toprağa verildi.