Gazeteci ve eski bakan canlı yayında birbirine girdi

Lübnan’ın başkenti Beyrut merkezli “MTV” televizyonunda korku dolu anlar yaşandı.

“Vakti Geldi” adlı siyasi içerikli programda Lübnan’ın kıdemli gazetecilerinden olan Simon Ebu Fadel ve eski Çevre Bakanı Wiham Wahab konuk olarak yer aldı.

Fadel ve Wahab, programda ilk önce sözlü olarak birbiriyle atıştı. Ardından moderatörün tüm müdahalelerine rağmen birbirini dinlemeyerek hakaret etmeye başladı.

YUMRUKLI KAVGA

Wahab’ın Fadel’e elindeki kalemi fırlatması üzerine, tartışma kısa süre içerisinde yumruklu kavgaya dönüştü. Stüdyoda yer alan bazı konuklar da ikilinin kavgasına dahil oldu.

Stüdyodaki güvenliğin müdahalesine rağmen yatışmayan kavga televizyon dışında da devam etti.

Stüdyodaki kavga görüntüleri kısa sürede Lübnan ve Arap dünyasındaki sosyal medyada viral oldu