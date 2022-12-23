Zafer Arapkirli FIFA'nın büyük sahtekarlığını açıkladı

Tuz serpme hareketiyle ünlenen et lokantaları sahibi Nusret Gökçe, 2022 Katar Dünya Kupası finalinde Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucu yendiği maç sonrası sahaya girerek futbolcular ve Dünya Kupası ile poz verdi.

Yaşanan bu olay sonrası FIFA konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Arapkirli paylaşımında;

''FİFA’NIN SAHTEKARLIĞI

Katar devleti parayı bastırmış, ne kadar FİFA baronu varsa satın almış, Dünya Kupası organizasyonunu kopara kopara almış.

Bunun “mikro” bir örneğini Nusret Edendi yapıp da “parayı bastırıp” sahaya girip şov yapınca, aynı FİFA “Vay efendim!” rolü yapıyor'' ifadelerini kullandı.