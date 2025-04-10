Gazeteciler gözaltına alındı! Mansur Yavaş'tan sert sözler

Türkiye, bu sabah da gözaltı kararları ile uyandı. Gazeteci-yazarlar Murat Ağırel ve Timur Soykan, sabah saatlerinde evlerinden polis eşliğinde gözaltına alındı.

Büyük tepkilere neden bu gelişmeye gazeteci ve siyasetçilerden tepki geldi.

Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gözaltılara yönelik tepki göstererek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"SUÇA DEĞİL DÜŞÜNCEYE KARŞI"

Yavaş, paylaşımında "Timur Soykan ve Murat Ağırel… Halkın haber alma hakkı için yazan, soran, konuşan iki gazeteci. Hala aynı tarz uygulamalar; evlerine baskınla, sabahın köründe gözaltı… Oysaki ifadeye çağırsanız gelecek iki gazeteci. Bu, suça karşı değil; düşünceye, gazeteciliğe ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına karşı verilen bir mücadele anlamına gelir" ifadelerini kullandı.