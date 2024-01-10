Gazeteciler Günü’nde ortaya çıkan kara tablo. 2023’te 27 gazeteci tutuklandı

Kaynak: ANKA
Gazeteciler Günü’nde ortaya çıkan kara tablo. 2023’te 27 gazeteci tutuklandı
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde 2023 yılı basın özgürlüğü raporunu çıkaran CHP’li Utku Çakırözer, Gazetecilerin vahim bir tablo ile 2023 yılını geride bıraktığını gözler önüne serdi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde, gazetecilerin 2023 yılında basın özgürlüğünden ne derece faydalandığını rakamları ile açıkladı.

Sadece 2023 yılında gazeteciler 563 kere hakim karşısına çıktı. 2023 yılında 72 gazeteci gözaltına alınırken bu gözaltılar sonucunda 27 gazeteci tutuklandı.

Sadece 6 kanala milyonlarca lira ceza kesilirken birde üzerine gelen Sansür yasası ile gazeteciler üzerindeki baskı her geçen gün daha da arttı.

Çakırözer, sadece yaptıkları haber yüzünden; Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan, Tolga Şardan, Batuhan Çolak'ın da aralarında olduğu onlarca gazetecinin günlerini aylarını cezaevinde geçirdiğinin altını çizdi.

Çakırözer, gazetecilerin üzerlerindeki baskılar yüzünden vatandaşların haber alma haklarının ihlal edildiğini belirtirken bugünü “10 Ocak Gazeteciler Günü bu yıl da gözaltı ve tutuklamaların gölgesinde kutlanıyor” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Süleymanpaşa'yı yoğun tipi ve kar vurdu! Araçlar yolda kaldı... Yaşam
Süleymanpaşa'yı yoğun tipi ve kar vurdu! Araçlar yolda kaldı...
Mavi dil vakaları giderek artıyor. Bir bu eksikti Dünya
Mavi dil vakaları giderek artıyor. Bir bu eksikti
Bonucci Fenerbahçe ile anlaştı. İstanbul'a geliş saati belli oldu Spor
Bonucci Fenerbahçe ile anlaştı. İstanbul'a geliş saati belli oldu
Kentsel dönüşüm kira desteği arttı mı? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar? Keşfet
Kentsel dönüşüm kira desteği arttı mı? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı
Dere dere geziyor gram gram altın çıkarıyor. Masrafı düşük kazancı büyük. Siz de yapabilirsiniz Gündem
Dere dere geziyor gram gram altın çıkarıyor. Masrafı düşük kazancı büyük. Siz de yapabilirsiniz
Arabalarda bir dönem tarih oluyor. İşte şaşırtan tablo Otomotiv
Arabalarda bir dönem tarih oluyor. İşte şaşırtan tablo