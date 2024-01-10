Gazeteciler Günü’nde ortaya çıkan kara tablo. 2023’te 27 gazeteci tutuklandı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde, gazetecilerin 2023 yılında basın özgürlüğünden ne derece faydalandığını rakamları ile açıkladı.

Sadece 2023 yılında gazeteciler 563 kere hakim karşısına çıktı. 2023 yılında 72 gazeteci gözaltına alınırken bu gözaltılar sonucunda 27 gazeteci tutuklandı.

Sadece 6 kanala milyonlarca lira ceza kesilirken birde üzerine gelen Sansür yasası ile gazeteciler üzerindeki baskı her geçen gün daha da arttı.

Çakırözer, sadece yaptıkları haber yüzünden; Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan, Tolga Şardan, Batuhan Çolak'ın da aralarında olduğu onlarca gazetecinin günlerini aylarını cezaevinde geçirdiğinin altını çizdi.

Çakırözer, gazetecilerin üzerlerindeki baskılar yüzünden vatandaşların haber alma haklarının ihlal edildiğini belirtirken bugünü “10 Ocak Gazeteciler Günü bu yıl da gözaltı ve tutuklamaların gölgesinde kutlanıyor” ifadelerini kullandı.