Aile evine giderken saldırıya uğrayan ve ağır yaralı olarak bulunduktan sonra hastanede yaşam mücadelesini Hakan Tosun kaybetmişti. Tosun’un sır ölümüne dair ise Halk TV muhabiri Umut Taştan, skandal bir iddiayı ortaya çıkardı. Tosun’un darp edilip bırakıldığı noktada esnafın görüşlerini alan Taştan, kilit bir tanığın anlatımlarını aktardı.

“SENİN KAMERAN BİZE LAZIM"

Dükkan sahibi, tutuklanan sanıklardan birinin bölgede elektrikçilik yapan ve tanınan ailesi, dükkâna gelerek "Senin kameran bize lazım" dedi. Olayı gören kamerayı kayıt cihazıyla birlikte alıp götürdüğünü öne sürdü.

“BİZ DE KENDİMİZİ AKLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Saldırganın ailesi, esnafa polisin tekrar gelmesi halinde "Görüntülerin bizde olduğunu söylersin, bizden alırlar" ifadelerini kullandı. Ailenin dükkanına giden esnaf, saldırıyı gerçekleştiren kişinin babasıyla karşılaştı. Babanın, "Bir tokat atmış, bu yüzden benim çocuğumu aldılar. Biz de kendimizi aklamaya çalışıyoruz" dediğini esnaf aktardı.

"HUSUMET" İDDİASINI GÜÇLENDİRİYOR

Ancak babamın söylemleri hastane raporlarıyla çelişiyor. Hakan Tosun'un beyin kanamasına yol açan asıl darbenin, ensesine aldığı öldürücü bir darbe olduğu belirtiliyor. Ayrıca baba, "Daha önceden husumetimiz vardı. Çocuk da görünce bir tokat atmış. Hayatını kaybetmiş, bizim üstümüze kalmasın" dedi. Tosun'un ailesinin bölgeye yeni taşınmış olması, "husumet" iddiasını güçlendiriyor.

“BİZ DE ÖLDÜRENİ ARIYORUZ”

Baba ise Ocak başındaki bir diyaloğunda "Benim çocuğum bir tokat attı. Yapan başkasıdır, benim çocuğum öldürmedi. Biz de öldüreni arıyoruz" dediği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan Hakan Tosun'un; ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu tespit edilmişti.

Tosun’un, üzerinden kinlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı aktarıldı.