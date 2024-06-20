Gazeteciye hain saldırı

18 Haziran'da Kiev'de Kazak gazeteci Aidos Sadikov'a suikast girişiminde bulunuldu. Ukrayna Polisi'nin açıklamasına göre kimliği belirsiz bir kişi, Sadikov ve eşinin bulunduğu Yarmola Caddesi üzerinde park halindeki bir araca yaklaşarak ateş açtı. Saldırıda Sadikov yaralanırken eşi yara almadan kurtuldu.

Saldırıya uğrayan gazetecinin hastaneye kaldırıldığı ve hayati riski olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın diplomatik ve emniyet teşkilatlarına, Ukraynalı mevkidaşlarına resmi soruşturma göndermeleri talimatını verdi.