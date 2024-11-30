Gazeteciye hazin tören

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yerel internet sitesi sahibi olan 72 yaşındaki İbrahim Poyraz, Zonguldak D-750 kara yolu üzerindeki çevre yolunda yolun karşısına geçerken Çetin K. idaresindeki 67 AEG 201 plakalı TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Poyraz doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü serbest bırakılırken, İbrahim Poyraz'ın cenazesi memleketi Bartın'ın Söğütlü köyüne götürüldü.

Poyraz'ın cenazesi, Söğütlü Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Poyraz, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Poyraz'ın cenazesi, Söğütlü Köyü Mezarlığı'nda defnedildi.