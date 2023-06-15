Gazetede kıyametler koparken Genel Yayın Yönetmeninin nereye gittiği sızdırıldı

Cumhuriyet Gazetesi'nde kılıçlar çekildi, Genel Yayın Yönetmenliği koltuğundan alınan Tuncay Mollaveyisoğlu'nun yaşanan kriz esnasında nerede olduğu ortaya çıktı.

Gazetede kıyametler koparken Genel Yayın Yönetmeninin nereye gittiği sızdırıldı

Cumhuriyet Gazetesi’ni yöneten vakıf ile Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu arasında yaşanan kriz, Mollaveisoğlu’nun görevden alınmasıyla sonuçlandı.

Mollaveisoğlu, gazetenin köşe yazısını sansürlediğini açıklarken gazeteden yapılan açıklamada, “Bir grup gazeteyi ele geçirmek istiyor. Mollaveisoğlu, Genel Yayın Yönetmenliği makamının ne derece önemli olduğunu özümseyemedi.” ifadelerine yer verildi.

Gazetede kıyametler koparken Genel Yayın Yönetmeni Mollaveyisoğlu'nun nereye gittiği ortaya çıktı.
Mollaveisoğlu’nun geçen perşembe saç ektirmeye gittiği ve 2-3 gün boyunca gazeteye gelmediği öğrenildi.
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CUMHURİYET’TE YAŞANANLARIN PERDE ARKASI
Mollaveisoğlu, gazete yönetiminin aksine para karşılığı manipülatif yayın yapıldığı iddiasını doğruladı, kaleme aldığı yazının Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanmadığını ifade etti.

Mollaveisoğlu, kendi internet sitesinde dün yayınladığı yazısında, "Meslek ilkelerine ve gazetemize yapılan bu ihanet vakıf yönetiminde tartışma yaratmıştır. Elbette ben de bu tartışmada yalın bir gazetecilik gerçeğinin yanında durdum.. Para karşılığı haber yapmak anlamına gelen bu ilişkiden sorumlu olanlarla ilgili gereğinin yapılmasını istedim. Gazete yönetimi bu ilişkiyi kuranları derhal uzaklaştırmalıydı.. Yapılması gereken açıkça ortada durmasına rağmen tartışma, vakıf yönetiminde gereğinden çok uzun sürdü... Sürdükçe gerilim arttı... Vakıf yönetimini ikiye bölen etik sorun gazete çalışanlarına da yansıdı." ifadelerini kullandı.

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“GAZETEYİ ELE GEÇİRMEK İSTİYORLAR’ İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR”
Gazetenin haberde kullandığı ifadelere de atıfta bulunan Mollaveisoğlu, "Kimse gazeteyi ele geçirmek istemiyor, verilen kavga gazetenin ilkelerinin savunulması ve eşsiz markasının korunması ile ilgilidir." dedi. Mollaveisoğlu, "Birkaç gündür yönetimden yapılan ve gazetemizde yer alan 'iç güçler gazeteye operasyon yapıyor, gazeteyi ele geçirmek istiyorlar' açıklaması doğru değildir." diye devam etti.

Cumhuriyet Gazetesi’nin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın başkanı Alev Coşkun'u, "30 yılını gazeteye vermiş değerli bir isim." diye nitelendiren Mollaveisoğlu, "Vakıftaki bazı üyelerin eksik bilgilerle kendisini manipüle ettiğini ve bu nedenle gereken müdahaleyi yapamadığını düşünüyorum." dedi.

Tartışmaların Cumhuriyet Vakfı yönetimini böldüğünü vurgulayan Mollaveisoğlu, "Konuyu yargıya taşımak zorunda kalan vakıf avukatımızın azledilmesi de doğru değildir." ifadesini kullandı.

Mollaveisoğlu’na, gazetenin yazarları Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel destek verdi.

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"MAKAMININ NE DERECEDE ÖNEMLİ OLDUĞUNU ÖZÜMSEYEMEDİ"
Mollaveisoğlu’nun açıklamasının ardından Cumhuriyet'ten yapılan açıklamada ise "Cumhuriyet Gazetesi’ni ele geçirmek için çalışan bir grup, şimdi de Cumhuriyet Gazetesi’nin itibarını zedelemek için ihtirasla çalışıyor." denildi.

Gazeteden yapılan açıklama şöyle:

"Önce hukuken sonuçlanmamış sözleşmeleri kanıt göstererek iki konuda savcılığa şikayette bulundular.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı her iki konuda da hukuken kovuşturmaya yer olmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine konuyu sosyal medyaya taşıdılar.

En son olarak Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, suçlayıcı bir yazı yazdı.

6 aydır Genel Yayın Yönetmenliği yapan Mollaveisoğlu Cumhuriyet Gazetesi’ne uyum sağlayamadı. İyi bir televizyon programcısı olmasına karşın yönetim yeteneği gösteremedi. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği makamının ne derecede önemli olduğunu özümseyemedi.

Ekonomik durum kötüye gidiyor... Dolar yükseliyor. Tüm basın kuruluşları ekonomik açıdan zor durumda ama bu grup ısrarla gazeteye saldırıyor.

Cumhuriyet Vakfı ve Cumhuriyet gazetesi bir Kuvayı Milliye kurumudur; işgal edilemez, satılamaz, satın alınamaz."

İSMİ KÜNYEDEN ÇIKARILDI, “GÖREVDEN ALINDIM” AÇIKLAMASI YAPTI
Bugün (15 Haziran Perşembe) ise Mollaveisoğlu’nun isminin gazete künyesinden çıkarıldığı görüldü.

Bunun üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Mollaveyisoğlu, şu ifadelerini kullandı:

"Etik tartışma yönetimde başlayıp yargıya ve basına yansıdı…

'Taraf olursan görevden alırız' dediler.

Gazeteciliğin tarafında oldum..

Görevden alındım..

Okurlarımıza, dostlarıma saygı ile duyuruyorum."

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