Gazi emniyet müdüründen Cem Küçük'e tepki: Her türlü olaydan bu kişi mesuldür

İktidara yakınlığı ile bilinen Cem Küçük, TGRT Haber TV'de hazırlayıp sunduğu sabah programında Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen saldırıda teröristleri etkisiz hale getiren emniyet personelinin ismini açıkladı.

15 Temmuz Gazisi Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, sosyal medya hesabından Küçük’e tepki gösterdi.

O anların ekran görüntüsünü paylaşan Eryılmaz, "Meslektaşlarımızın başına gelebilecek her türlü olaydan bu kişi mesuldür" dedi.

Eryılmaz, İçişleri Bakanlığı ve Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarını da etiketlediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Çağlayan adliyesine DHKP/ C terör örgütü tarafından yapılan saldırıyı haber yaparken olaya müdahale eden görevlilerin kimliklerini ifşa ediliyor. Meslektaşların daha fazla ifşa olmaması için videoyu vermiyorum.”