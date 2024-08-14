Gaziantep ayrılığı duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Janio Bikel ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, geçen sezon kadroya dahil edilen Janio Bikel’in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Gaziantep FK, Bikel’in takıma sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederken, oyuncuya kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar diledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Janio Bikel ile sözleşmemiz, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Bikel’e kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz.”

Geçen sezon 16 Süper Lig maçında 495 dakika forma şansı bulan Janio Bikel skor katkısı sağlayamadı.