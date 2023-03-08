Gaziantep Basketbol tur kapısını araladı

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Polonya'nın Anwil takımını 85-84 mağlup etti.
Salon: Mistrzow
Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Vladimir Jevtovic (Sırbistan), Mihkel Manniste (Estonya)
Anwil: Moore 4, Williams 19, Sanders 17, Slupinski 3, Nowakowski 19, Sobin 8, Laczynski, Petrasek 8, Woroniecki 6
Gaziantep Basketbol: McIntyre 4, Hammonds 5, Dotson 27, Egbunu 16, Frankamp 10, Can Öğüt 5, Hanlan 15, Carmichael 3, Muhsin Yaşar, Leon Apaydın
1. Periyot: 22-23
Devre: 40-49
3. Periyot: 66-65