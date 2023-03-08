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Gaziantep Basketbol tur kapısını araladı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Gaziantep Basketbol, Anwil ile karşılaştı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 23:19
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Gaziantep Basketbol Anwil'i yendi

Gaziantep Basketbol tur kapısını araladı
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Polonya'nın Anwil takımını 85-84 mağlup etti.

Salon: Mistrzow

Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Vladimir Jevtovic (Sırbistan), Mihkel Manniste (Estonya)

Anwil: Moore 4, Williams 19, Sanders 17, Slupinski 3, Nowakowski 19, Sobin 8, Laczynski, Petrasek 8, Woroniecki 6

Gaziantep Basketbol: McIntyre 4, Hammonds 5, Dotson 27, Egbunu 16, Frankamp 10, Can Öğüt 5, Hanlan 15, Carmichael 3, Muhsin Yaşar, Leon Apaydın

1. Periyot: 22-23

Devre: 40-49

3. Periyot: 66-65

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