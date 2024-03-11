Gaziantep FK Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu. Fernando Santos'tan sürpriz karar

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Gaziantep FK Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu. Fernando Santos'tan sürpriz karar
Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında. Teknik Direktör Fernando Santos ilk 11'i belirledi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi Arda Kardeşler.

Ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza alan Colley, Gaziantep FK deplasmanında yok.

Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartları bulunan Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Siyah beyazlı takımın sahaya şu şekilde çıkması bekleniyor:

Mert, Svensson, Worrall, Necip, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Semih, Aboubakar.

Gaziantep FK'nın muhtemel 11'i de şu şekilde:

Nita, M'bakata, Arda, Djilobodji, Morais, Ogün, Furkan, Markovic, Maxim, Gradel, Draguş.

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