Konuk ekip nefes aldı. Gaziantep FK Ankara'da güldü

Süper Lig'de MKE Ankaragücü, evinde Gaziantep FK'ya 2-0 yenildi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleye konuk ekip Gaziantep FK hızlı başlasa da Başkent ekibi oyunu dengede tutmayı başardı.

İkinci yarıya üstün başlayan taraf ise konuk ekip Gaziantep FK'ydı.

GOL PERDESİNİ DJİLOBODJİ AÇTI

Maçın 47. dakikasında Maxim'in kullandığı korneri Furkan aşırttı ve Djilobodji arka direkte topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

90+7'de ise son sözü Figueiredo söyledi. Oluşan Gaziantep FK atağında Veliu'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Figueiredo topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı.

Maç, konuk ekip Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı ve bu sonuçla konuk ekip MKE Ankaragücü ile puanını eşitledi.

Bir sonraki hafta MKE Ankaragücü, Andrea Pirlo'nun takımı Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Gaziantep FK ise diğer hafta Hatayspor'u konuk edecek.