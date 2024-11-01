Gaziantep FK - Göztepe maçı başladı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep FK, kendi sahasında Göztepe’yi konuk ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak mücadele, bugün saat 20.00’de başladı ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanıyor. Maçta Kadir Sağlam düdük çalıyor.

SON MAÇLARDAKİ PERFORMANSLAR

Gaziantep FK, son beş lig maçında bir galibiyet, bir mağlubiyet ve üç beraberlik aldı. İç sahada ise son beş maçında mağlubiyet yaşamayan Gaziantep FK, iki galibiyet ve üç beraberlik elde etti. Göztepe ise son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet alarak toplamda dokuz puan topladı. Deplasmanda galibiyet elde edemeyen İzmir ekibi, son beş dış saha maçında üç beraberlik ile üç puanı hanesine yazdırdı.