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Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu

Galatasaray'ın gündeminde yer alan ve ligden çekilen Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 11:31
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Gaziantep FK kalecisinin yeni adresi belli oldu

Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası kaleci transferi de gündeme geldi. 

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılılar, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç'i gündemine almıştı. Galatasaray'a imza atacağı konuşulan Günay'ın yeni takımı belli oldu. 

KASIMPAŞA İLE ANLAŞTI
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Günay Güvenç'te mutlu sona ulaştı. İstanbul ekibi, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç'i kadrosuna kattı. Kasımpaşa, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Gaziantep ile anlaşmaya vardı.

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