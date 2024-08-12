Gaziantep FK mucizeyi başardı. Bodrum yerle bir oldu

Gaziantep FK mucizeyi başardı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bodrum FK sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

Bodrum Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK 10 son dakika golü ile ev sahibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Selçuk İnan ve öğrencilerine galibiyeti getiren golü 90+7'de Saborit kaydetti. Gaziantep FK'da Daublin ise 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuç ile birlikte Gaziantep FK sezona 3 puan ile başlarken Bodrum FK ise tarihindeki ilk Süper Lig maçından puansız ayrıldı.