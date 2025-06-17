Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile anlaştı

Düzenleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Memik Yılmaz ile başkan yardımcısı Halil Uğur'un katılımıyla gerçekleşen törende Taşdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

GAZİANTEP FK'DEN AÇIKLAMA

"Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevinde önemli başarılara imza atan İsmet Taşdemir, Ankaragücü'nü 2016-2017 sezonunda 2. Lig'den 1. Lig'e, Bodrum FK'yı ise 2. Lig'den 1. Lig'e yükselterek play-off şampiyonluğu yaşamış, son olarak 2024-2025 sezonunda Kocaelispor'u 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig'e taşımıştır. Gaziantep Futbol Kulübü olarak, tecrübeli teknik direktör İsmet Taşdemir'e camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

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Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile anlaştı
Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile anlaştı