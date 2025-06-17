Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Memik Yılmaz ile başkan yardımcısı Halil Uğur'un katılımıyla gerçekleşen törende Taşdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

GAZİANTEP FK'DEN AÇIKLAMA

"Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevinde önemli başarılara imza atan İsmet Taşdemir, Ankaragücü'nü 2016-2017 sezonunda 2. Lig'den 1. Lig'e, Bodrum FK'yı ise 2. Lig'den 1. Lig'e yükselterek play-off şampiyonluğu yaşamış, son olarak 2024-2025 sezonunda Kocaelispor'u 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig'e taşımıştır. Gaziantep Futbol Kulübü olarak, tecrübeli teknik direktör İsmet Taşdemir'e camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."