Gaziantep FK'dan forvet transferi

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü Rusya Ligi takımlarından Metalist Kharkiv’de forma giyen Kolombiyalı forvet oyuncusu Brayan Riascos'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Rusya Ligi takımlarından Metalist Kharkiv’de forma giyen Brayan Riascos’un geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre başarılı hücum futbolcusu Riascos, satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıl kiralık olarak takımımızda forma giyecektir. Yeni transferimiz Brayan Riascos, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Brayan Riascos’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

Kariyerinde 218 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Riascos, 55 gol, 27 asistlik başarı gösterdi.